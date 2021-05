Adresse de Fabien Roussel aux communistes pour le vote des 7,8 et 9 mai

Cher·e camarade,

D’ici dimanche 9 mai, tu es appelé·e à voter dans ta section, ta fédération pour décider de nos choix pour les élections présidentielle et législatives de 2022.

Ce vote intervient après des semaines de débat dans toute la France et au terme d’une conférence nationale réunissant près de 1 000 délégué·e·s qui se sont majoritairement prononcé·e·s pour l’option 1 du bulletin de vote.

Ce vote est important pour la France, pour nos combats, pour faire gagner nos propositions et l’espoir d’un changement en 2022. C’est un vote important pour notre parti qui va nous engager pour les 12 prochains mois.

Peu de partis, en France, font le choix de cette démocratie directe, laissant le dernier mot aux adhérent·e·s. C’est notre histoire et c’est notre fierté. La démocratie est au cœur de notre projet de société. Il est normal qu’elle s’exerce donc pleinement au sein de notre organisation. Soyons en fier·e·s et cultivons cet acquis.

Maintenant, il faut choisir. Il te revient, comme à chaque adhérent·e, de te saisir du bulletin de vote mis à disposition par ta fédération ou ta section. Les modalités de vote et le bulletin sont également disponibles sur le site www.pcf.fr

J’appelle à la participation du plus grand nombre de communistes à cette consultation. Du choix majoritaire et de son ampleur dépendront l’orientation de notre activité, mais aussi la force que nous donnerons à notre contribution aux luttes qui montent dans notre pays.

En votant les 7, 8 et 9 mai prochain, faisons la démonstration de la vigueur et de la force de notre parti. A l’issue du scrutin, rassemblons-nous, au-delà de nos sensibilités, pour offrir un nouvel horizon à la France, débarrassé des impasses du capitalisme et des menaces de l’extrême droite.

Fabien Roussel

Secrétaire national du PCF