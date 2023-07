Rendez-vous à Strasbourg !

La 20e édition de l’université d’été du PCF se tiendra du 25 au 27 août à l’université de Strasbourg. Pendant trois jours, vont rimer réflexion et fraternité, échanges et découvertes.

La formule est maintenant bien connue et ancrée : des ateliers pratiques (prise de parole en public, campagne d’adhésions, maîtrise des outils de communication…) côtoient des conférences théoriques, des rencontres politiques…

Entrons un peu dans le détail. L’intense année de luttes contre les retraites Borne-Macron appelle à prendre le temps de l’analyse pour mieux envisager les suites. Ce sera au cœur de plusieurs temps forts de cette édition. Le drame de la mort de Nahel à Nanterre pose également plusieurs questions déterminantes : police, racisme, quartiers populaires, République… Philippe Rio, Florian Gulli, Marie-Christine Burricand ou Clara Gimenez apporteront leur regard.

Dans le même temps, l’installation de l’extrême droite à un très haut niveau dans notre pays nous oblige à scruter de près ses évolutions (Gérard Streiff) et à ne pas laisser sans réponse le discours qu’elle répand abondamment sur l’immigration : tel sera le menu du débat qui rassemblera Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, et Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité.

Impossible, pour autant, de ne pas avoir les yeux rivés sur le monde, par-delà nos frontières. La question stratégique de la paix dans un monde en guerre et en folle phase de surarmement, sera au cœur de l’échange entre Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et Francis Wurtz, ancien député européen. Vincent Boulet, nouveau responsable du secteur International, y consacrera également une conférence. En lien avec notre campagne de solidarité pour le peuple cubain, nous accueillerons André Chassaigne (député, président du groupe d’amitié France-Cuba de l’Assemblée nationale), l’ambassadeur de Cuba en France et Charlotte Balavoine (animatrice de la campagne).

Phénomène de large échelle aux conséquences très sensibles, l’inflation sera traitée par l’économiste communiste Évelyne Ternant à l’occasion de la publication d’un solide ouvrage de synthèse et d’intervention sur le sujet (éditions de la Fondation Gabriel-Péri).

Le climat sera, quant à lui, l’objet de plusieurs temps forts, tant pour mieux prendre la mesure du défi qui nous est posé que pour faire avancer des orientations de progrès.

À quelques mois d’échéances électorales et à quelques kilomètres de l’Allemagne, nous ne pouvions manquer d’inviter Européennes et Européens de progrès et de faire de cet enjeu un axe important de cette édition.

Mais il sera aussi question, à l’université d’été, du parti politique selon Marx, des formes artistiques de la solidarité mondiale déployée après le coup d’État de Pinochet, de Domenico Losurdo, de la politique du médicament, de la République démocratique du Congo…

Nous accueillerons le romancier Gilles Leroy, prix Goncourt, pour évoquer Nina Simone, dix ans après sa disparition, et les œuvres qu’il lui a consacrées. Florence Naugrette convoquera la figure de Juliette Drouet, compagne de Victor Hugo avec lequel elle a nourri une correspondance formidable, récemment éditée. La chimiste Odile Eisenstein, médaille d’argent du CNRS et première femme admise à la section Chimie de l’Académie des sciences, présentera la contribution encore si négligée des femmes aux sciences…

Restons-en là pour cette mise en bouche qui, je l’espère, donnera une idée des ambitions de cette édition.

L’affaire reste à suivre via les réseaux sociaux et le site internet. Inscriptions jusqu’au 22 août.

Guillaume Roubaud-Quashie