Le fonds de "relance" s'élève donc à 100 milliards d'euros. On s'est extasié ici ou là sur ce montant. À ma connaissance, personne n'a fait le rapprochement avec cet autre chiffre : la fortune personnelle de Bernard Arnault s'élève cette année (enquête de la revue Challenges) à 100 milliards d'euros. Alors on se dit, ou bien que le plan gouvernemental est riquiqui, ou bien que Bernard Arnault est vraiment très très riche. Une fortune amassée notamment dans la grande distribution (Carrefour notamment) qui, on le sait, a profité de la crise sanitaire. Serait juste qu'Arnault participe à l'effort général, non ?

Gérard Streiff