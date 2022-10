10 novembre : les jeunes se mobilisent !

Après le succès des journées de grève du 29 septembre et du 18 octobre, les salariés sont mobilisés dans de nombreuses entreprises pour des augmentations de salaire. Les jeunes ont rejoint le mouvement dans la rue et devant leurs lieux d’études pour faire entendre leur droit à l’avenir. La colère est forte contre la sélection, contre Parcoursup, contre la réforme du bac professionnel et la dégradation de nos conditions d’études.

Le MJCF soutient les mobilisations collectives des salariés et des jeunes sur les entreprises et les lieux d’études. Le gouvernement souhaite faire passer en force ses politiques libérales et néfastes pour le pays en recourant au 49-3 ? Répondons par la force du nombre.

Nous n’avons jamais produit autant de richesses dans notre pays, mais celles-ci n’ont jamais été aussi peu réparties. Cette année, les grandes entreprises ont réalisé un bénéfice de plus de 73 milliards d’euros, un chiffre en augmentation de 53 % par rapport à 2019 ! Au lieu de tirer les salaires vers le bas et de subventionner les entreprises avec plus de 150 milliards d’euros d’argent public par an, il faut indexer l’ensemble des salaires sur l’inflation. Rien que l’augmentation du Smic profiterait immédiatement à plus d’1 jeune sur 4.

La mobilisation des lycéennes et lycéens contre la réforme du baccalauréat professionnel et contre Parcoursup raisonne avec ces revendications. La baisse des qualifications des bacs professionnels, la sélection, l’hyperspécialisation ont pour conséquence une insertion plus précaire sur le marché du travail.

Le MJCF appelle les jeunes à poursuivre la mobilisation devant leurs lieux d’étude et de travail, aux côtés des syndicats pour obtenir des hausses de salaires dans tous les secteurs et une hausse du Smic.

Le MJCF appelle les jeunes à se joindre aux mobilisations pour retirer la réforme du bac professionnel.

Le MJCF appelle les jeunes à manifester les 27 octobre et 10 novembre pour les salaires et notre avenir !

Léon Deffontaines

Secrétaire général du MJCF