11-12-13 septembre - La Fête de l'Humanité va se tenir autrement

Comme on le sait, la Fête de l'Huma n'est pas annulée : elle va se tenir autrement. Comme l'écrit Fabien Roussel dans une lettre aux militants, « c'est une bonne chose de pouvoir échanger dans le contexte inédit de cette rentrée avec la crise sanitaire, l'accélération de la crise économique et sociale et les réponses ultralibérales du gouvernement et du patronat.

Cette situation appelle à multiplier les lieux de débat, de confrontation d'idées avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à sortir de ce modèle économique pour répondre enfin aux urgences sociales et écologiques. La Fête donnera place au monde de la culture qui est privé d'espaces de diffusion et de rencontre. »

La Fête "autrement", ce sont 9 lieux de la région parisienne, plus de 40 débats, 30 concerts. L'ensemble de ces initiatives sera retransmis sur une plateforme numérique durant les trois jours de la Fête. Pour financer cette fête, la diffusion du bon de soutien est essentielle.

Plus d'infos et le programme complet de la Fête sur http://fete.humanite.fr

Quelques débats de la fête :

Jeudi 10 septembre 18 h : Théâtre Berthelot, Montreuil : Appel pour de nouveaux états généraux de la culture

Samedi 12 septembre 14 h 30 : Agora de la Bellevilloise (ne pas confondre avec le Village du livre) : La gauche face au défi du pouvoir : comment imposer une alternative sociale et écologique en 2022 ? avec Fabien Roussel (PCF), Adrien Quatennens (FI), Olivier Faure (PS), Léa Balage El Mariky (EELV)

Dimanche 13 septembre 14 h : Au Kilowatt (rue des Fusillés, Vitry) : Sortir de la crise, inventer le monde de demain, avec Philippe Martinez (CGT) et Geoffroy Roux de Bézieux (Medef).

Trois rendez-vous

• 12-14 septembre, la Fête de l’Huma autrement

• 17 septembre, journée de mobilisation à l’appel de la CGT et de 5 syndicats

• 10 octobre, manifestation pour l’emploi