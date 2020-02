14 mars - Climat : on peut agir localement !

La préoccupation climatique est de plus en plus partagée. Et, avec elle, l’idée d’un changement de système. Cela implique une sortie du capitalisme, car c’est lui qui est responsable des pollutions : la course aux profits passe avant les préoccupations environnementales et c’est de cela dont il faut sortir !

Mais ce qui unit tous les manifestants des marches climat, c’est l’exigence de réponses concrètes et d’actes politiques immédiats.