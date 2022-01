La Banque de France (via l’Observatoire des tarifs bancaires) constate que « les frais de tenue de compte », que les banques imposent à leurs clients, ont augmenté depuis 2012 de 167 % ! Alors même qu’elles enregistrent des profits record. Ainsi BNP Paribas a vu son bénéfice augmenter de 32 % au dernier trimestre 2021. Et son titre a déjà grimpé de 10 % depuis le 1er janvier. On comprend dans ces conditions que ces établissements aient besoin d’un petit coup de pouce. Il serait d’ailleurs question qu’ils augmentent (l’association CLVC dixit) de 2,5 % leurs tarifs en ce début d’année.

Gérard Streiff