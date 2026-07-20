25 juillet : Mobilisons-nous pour Cuba !

Depuis 1961, Cuba subit le blocus le plus long, le plus injuste, le plus cruel de l’histoire, renforcé par toutes les Administrations étasuniennes et condamné à 33 reprises par l’Assemblée Générale de l’Onu. Il a entravé son développement ce qui n’a pas empêché ce pays de développer un système de santé, d’éducation, de culture, de solidarité que nombre de pays de pays lui envient, d’assurer à sa population les droits fondamentaux en pour sa protection sociale.

Depuis janvier, ce carcan se double d’un blocus énergétique qui a mis son économie en faillite, asphyxie les services publics et la vie quotidienne de 9, 5 millions de Cubains. Pas une goutte de pétrole n’est entrée sur le territoire depuis l’envoi d’une dernière livraison par la Russie.

Les conséquences sont dramatiques notamment pour les hôpitaux (100 mille opérations différées dont celles de 30 mille enfants). Le taux de mortalité augmente.

Trump soumet l’ile au supplice du garrot et entend mettre à genoux tout un peuple qui refuse de renoncer à sa souveraineté et à son choix de société.

Dans le monde entier, une campagne de solidarité prend de l’ampleur car cette ile qui a envoyé dans tous les continents ses brigades médicales est devenue le bien commun de tous les progressistes, de tous ceux et celles qui luttent pour un monde de paix, d’égalité, de justice sociale et de fraternité.

La France condamne chaque année le blocus à l'ONU mais ne mène aucune action concrète contre ce dernier, ni contre les lois extraterritoriales des USA, violation de la souveraineté économique, industrielle, financière et commerciale. La France se laisse piétiner par l'administration étatsunienne. Les banques et les entreprises françaises refusent ou sont empêchées de tout échange commercial avec Cuba, y compris l'envoi de pièces détachées dont les centrales électriques ont besoin.

À l’heure actuelle, une livraison de 3,5 millions de seringues destinées à un hôpital de Santiago de Cuba sont bloquées à Kingston (Jamaïque) par la CGM-CMA, compagnie maritime française.

La France est concernée par les menaces grandissantes qui pèsent sur l’ile : la présence de la marine de guerre étasunienne dans les Caraïbes, les survols de drones militaires incessants à proximité et au-dessus de Cuba, tout comme les menaces d’interventions militaires répétées font peser sur la région un risque sécuritaire majeur avec de possibles conséquences sur les territoires français, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Nous exigeons la levée totale du blocus, le retrait de Cuba de la liste des organisations terroristes.

Dans l’immédiat, en application du règlement de l’Union Européenne 2271/96 portant protection contre les effets d’une législation extraterritoriale, la France doit passer aux actes. Le gouvernement doit intervenir pour permettre l’acheminement de matériel et de matières premières et fournitures médicales nécessaires à la population.

Après l’envoie de deux containers de matériel médical en juillet, les 25 et 26 juillet prochain le Parti Communiste appelle à organiser des actions d’informations et de solidarité partout en France en lien avec la fête nationale cubaine. A Paris nous appelons avec d’autres organisations à nous réunir à 14h30 place Jacques Rueff, sur le Champs de Mars pour un moment politique et festif.

Ensemble agissons pour mettre fin au blocus : https://uncontainerpourcuba.fr/



25 JUILLET. 14H30. RASSEMBLEMENT PLACE JACQUES RUEFF À PARIS

Paris, le 20 juillet 2026

Parti Communiste Français