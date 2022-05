2e circonscription des Landes – La force militante

Christelle Lalanne, ma suppléante divers gauche, et moi, communiste, sommes des élus de terrain. Christelle Lalanne, enseignante, est très active dans le Pays dacquois, en tant que 1re djointe au maire de Saint-Vincent-de-Paul et vice-présidente du Grand Dax, et moi, en tant que maire de Tarnos et conseiller départemental du Seignanx. Beaucoup nous connaissent et nous reconnaissent comme des personnes bien ancrées dans le réel de leurs vies, engagés au quotidien pour l’égalité et la dignité.

Pour ce qui me concerne plus précisément, je suis très impliqué dans le développement de l’économie sociale et solidaire, que nous mettons en pratique dans ma commune, reconnue comme un acteur majeur dans le domaine à l’échelle nationale. J’ai très à cœur aussi la défense des services publics locaux, notamment la gestion publique de l’eau, le développement des mobilités durables et l’aménagement du territoire avec le souci d’une gestion écoresponsable.

Les témoignages, les soutiens de nos concitoyens, si chaleureux et enthousiastes, indiquent que nous sommes à l’opposé du député macroniste sortant. Lui qui aura été si transparent pendant 5 ans, si ce n’est dans les milieux patronaux locaux. Quand lui festoyait avec les patrons de l’entreprise Labeyrie, nous, nous étions sur les piquets de grève aux côtés des salariés qui demandent respect et dignité ! Coupé des habitants et des salariés de sa circonscription, il aura, naturellement, comme tout bon soldat d’Emmanuel Macron, accompagné avec grand zèle la politique droitière de son mentor, sans jamais donc marquer la moindre opposition, ni même la moindre réserve.

La volonté et la détermination de faire revenir cette circonscription à gauche et d’obtenir une majorité parlementaire, pour un autre avenir en commun, pour des jours heureux, sont très fortes. La force militante en mouvement n’a jamais été aussi importante. Preuve en est, notre lancement de campagne s’est déroulé avec plus de 300 participants. Les initiatives publiques planifiées sur le terrain se comptent par dizaines. Le soutien de très nombreux maires, de président d’intercommunalité, de conseillers départementaux de la circonscription va bien au-delà de nos espérances. Quelques jours auparavant, les 3 candidats de la Nupes, nous sommes présentés à la presse. Enfin, point d’orgue, le 7 juin, dans notre circonscription, nous tiendrons un 2e grand meeting, à Dax. Communistes, socialistes, insoumis, écologistes, nous en sommes tous convaincus, nous « jouons la gagne » !

Jean-Marc Lespade