45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique

Intervention de Pascal Torre pour le Parti communiste français

Chers amis, chers camarades,

Je suis particulièrement honoré de vous transmettre au nom du Parti communiste français (PCF) tous mes vœux à l’occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la République Arabe Sahraouie Démocratique.

Celle-ci se déroule dans un contexte difficile avec la rupture par le Maroc du cessez-le-feu et la reprise des combats. A cela s’ajoute les entraves multiples au processus initié par les Nations Unies afin d’organiser, conformément à ses résolutions, un référendum d’autodétermination. Ce statu quo favorable à l’occupation coloniale marocaine constitue une violation du droit international, a accru les souffrances du peuple sahraoui ainsi que le pillage de ses ressources naturelles.

Le PCF considère que la France porte une lourde responsabilité dans le blocage politique actuel. Après avoir cautionné l’invasion de 1975, Paris a bloqué les initiatives de la MINURSO, saboté la mission du Président Kölher et a pesé de tout son poids dans l’extension des tarifs douaniers préférentiels en violation des arrêts de la Cour Européenne de Justice. Les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ont fermé les yeux sur les graves violations des droits humains dans les territoires occupés alors que les prisonniers politiques subissent des conditions de détention inacceptables.

Les communistes refusent, comme vous, la proposition d’autonomie qui constitue une manœuvre et une forfaiture permettant à la puissance coloniale de poursuivre sa domination. La parole du Maroc, dans ce registre, n’a aucune valeur car Rabat a renié tous ses engagements sur le Sahara occidental.

Chers amis, chers camarades,

Alors que vos combattants sont engagés dans des affrontements qui visent à faire respecter vos droits inaliénables les communistes savent les sacrifices et le sens des responsabilité du Front Polisario pour trouver le chemin d’un règlement politique et frayer les voies de la paix. Votre projet politique démocratique que vous mettez en œuvre en dépit des difficultés est un exemple à l’échelle régionale.

Le PCF souhaite vous exprimer sa solidarité totale et sa détermination à agir pour qu’au plus vite la France lève les obstacles à l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Il appartient au peuple sahraoui et à lui seul d’être le maître de son destin.

Vive la lutte du peuple sahraoui!

Vive le Front Polisario!

Vive la République Arabe Sahraouie Démocratique!