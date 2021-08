Côté économie, deux infos ont scandé cet été . La première est tombée début juillet : la revue Challenges révélait que 500 familles se partageaient 1 000 milliards d’euros, soit une augmentation de 30 % de leur fortune en un an ! Parmi les heureux élus, on retrouvait bien sûr Arnault, Pinault, Bettencourt, les stars de l’immobilier, du numérique ou de Big Pharma. Et les mêmes ou presque figuraient début août dans le palmarès des résultats semestriels des entreprises du CAC 40 : ces groupes ont réalisé des bénéfices sans précédent. « Spectaculaire flambée des profits » titrait Le Figaro. « La santé insolente du CAC 40 » notait Le Monde, titre judicieux en ces périodes de pandémie, de vaccins et autre passe sanitaire.

Gérard Streiff