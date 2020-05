75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie : commémorer et se mobiliser contre le déferlement de haine et de xénophobie

La situation sanitaire ne permet pas de donner l'ampleur nécessaire aux commémorations du 75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945.

Pour autant, de nombreux élus marqueront quand même cette journée par leur présence devant les monuments aux morts afin de ne jamais oublier.

De son coté, le PCF, ses élus et militants, souhaitent, en cette journée, rappeler l'horreur de la barbarie nazie et rendre hommage à ses 60 millions de victimes, celles combattantes dans les armées des forces alliées et dans les mouvements de résistance, comme celles que les régimes nazis et fascistes assassinèrent au nom d'une idéologie monstrueuse : juifs, communistes, tziganes, progressistes, homosexuels…

Ce travail de mémoire prend tout son sens alors que la pandémie de Covid-19, comme le souligne le secrétaire général de l'ONU António Guterres, génère "une avalanche de haine et de xénophobie » à travers toute la planète.

Ce déferlement de haine et les tentations autoritaires partout dans le monde appellent à une vaste mobilisation pour faire valoir d'autres rapports entre les peuples et entre les individus, fondés sur la solidarité, l'égalité, la fraternité humaine.

Non, comme l'a, à juste titre, souligné le Président allemand, « la pandémie n'est pas une guerre mais un test d'humanité ».

C'est bien au nom de cette humanité, celle permettant l'émancipation de toutes et tous, que le PCF et ses militants entendent combattre, en France et dans le monde, toutes les divisions accentuées par la pandémie et par la crise économique que le Covid révèle bien plus qu'elle ne la cause. Il est tout aussi déterminé à contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle de société, débarrassé de l'exploitation humaine et des guerres, et guidé par une seule logique : celle de l'humain d'abord.