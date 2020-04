Décès de Daniel Gilles (Fabien Roussel)

Je viens d'apprendre avec tristesse le décès, à 68 ans, de Daniel Gilles, ancien vice président du Conseil régional de Bretagne, où durant deux mandats il fut en charge des Sports. Le sport était sa passion tout autant que le dossier essentiel de ses mandats - il fut aussi adjoint en charge du sport à la mairie Lorient - car Daniel portait l'idée du sport et de la pratique sportive comme une force utile à l'émancipation de toutes et tous.

L'action de Daniel Gilles, dans ce domaine, est de fait, unanimement reconnue. Il est celui qui a permis le développement d'une véritable politique des sports dans sa région, en défendant et développant des structures de haut niveau comme le CREPS de Dinard par exemple, tout en œuvrant à ce que la pratique sportive soit accessible au plus grand nombre, Daniel ayant a cœur dans son rôle d'élu, quelque soit le mandat, d'être au service des plus démunis et du bien commun.



Je tiens à présenter, au nom du PCF, mes sincères condoléances à son épouse et sa famille et je m"associe à l'hommage que rend à ce grand élu breton, Eric Berroche, président du groupe communistes et progressistes au Conseil régional de Bretagne.





Fabien Roussel

Secrétaire national du PCF

Député du Nord