Disparition de Julio Anguita : déclaration de Fabien Roussel

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris la disparition de Julio Anguita, ancien secrétaire général du Parti Communiste d’Espagne, coordinateur fédéral de la Gauche Unie d’Espagne, Izquierda Unida, et premier maire de Cordoue élu démocratiquement.

Julio Anguita, professeur de métier et très pédagogue, fut au premier rang de tous les combats et de toutes les mobilisations des communistes et du peuple d’Espagne : résistance au franquisme, luttes pour le retour de la démocratie, poursuite du combat républicain, fondation de la Gauche Unie d’Espagne… Homme droit, refusant les privilèges, dur au combat politique, il était resté marqué par la disparition de son fils, journaliste mort en reportage en Irak pendant la guerre de 2003. Dirigeant très respecté au delà de sa famille politique, il marque de son empreinte et de sa détermination les luttes populaires et progressistes du peuple d’Espagne de ces dernières décennies. Retiré de la vie politique pour des raisons de santé, il restait très écouté, continuant de s’exprimer sur des thème qui lui étaient chers comme la République et la Constitution.



Tous les communistes français et moi-même nous inclinons avec respect devant sa mémoire. J’adresse à sa famille et à ses proches, au nom du PCF et en mon nom personnel, mes plus sincères et fraternelles condoléances, ainsi qu' à nos camarades du Parti Communiste d’Espagne et de la Gauche Unie, à tous ceux et toutes celles qui ont partagé ses combats pour la démocratie et la justice sociale, aux habitants de Cordoue et à tous les Espagnols qui perdent aujourd’hui une grande figure politique qui a tant fait pour le progrès social et démocratique.



Les combats de Julio Anguita restent toujours les nôtres.





Fabien Roussel, secrétaire national du PCF