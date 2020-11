Hommage à Jean-Pierre Vincent

Jean-Pierre Vincent a été l’une des grandes figures de la mise en scène de ces dernières décennies. Passionné de théâtre depuis le lycée, il s’engagea dans la création avec toute son énergie et dirigea de grandes scènes comme le Théâtre national de Strasbourg, la Comédie Française, où selon ses propres termes, le nuage de poussière que souleva son passage dans la vieille maison en fit éternuer plus d'un… ou encore le Théâtre des Amandiers de Nanterre, où il resta plus de dix ans.

Metteur en scène prolifique (il signa plus de cent créations), aussi bien à l'aise dans le relecture des classiques que dans les textes contemporains, il ne renonça jamais à ses idéaux politiques et sociaux non plus qu’à la haute idée qu’il se faisait de son art. Il fut de toutes les batailles pour le service public de la culture, et pour le plus large partage d'un théâtre populaire et exigeant.

Nous saluons son oeuvre, son engagement et sa mémoire.

Pierre Dharréville, délégué national du PCF à la Culture.