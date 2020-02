Julian Assange doit être libéré et placé sous protection internationale

Toutes les informations qui nous parviennent indiquent une grave détérioration de l’état de santé physique et psychologique de Julian Assange. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Niels Melzer affirme même que « sa vie est en danger ».

Après son exfiltration forcée de l’ambassade d’Equateur à Londres, le fondateur de Wikileads a été placé à l’isolement et dans des conditions déplorables dans la prison de Belmarsh dans le sud de la capitale du Royaume-Uni. Il vient d’être transféré dans un autre établissement pénitentiaire avant l’audience du 24 février qui pourrait décider son extradition vers les Etats-Unis où il risque une condamnation de 175 années d’enfermement.

Quel crime a donc commis Julian Assange ? En 2010, avec Wikileaks relayé dans le monde entier par des médias comme New York Times , le Guardian, le Monde, il a révélé notamment les modes opératoires criminels de l’armée nord-américaine en Irak et en Afghanistan. Voilà pourquoi, les autorités de Washington et leurs alliés britanniques s’acharnent sur cet homme.

Julian Assange doit être libéré et placé sous protection internationale. Il y va du respect des droits de l’homme et du combat pour la liberté de la presse. Nous demandons au gouvernement français d’agir dans ce sens en obtenant des autorités britanniques la libération de Julian Assenge et son accueil en France.