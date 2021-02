Perseverance sur Mars : une réussite pour toute l'Humanité

Le PCF adresse un grand coup de chapeau à la NASA et à tous les scientifiques et professionnels de l’espace, engagés en France, aux États-Unis et ailleurs sur ce magnifique projet ; c’est un succès incontestable du point de vue scientifique, technique, humain. L’atterrissage de Perseverance, avec une précision inégalée, est en effet la consécration de plusieurs années de travail de ces centaines d'hommes et de femmes à travers le monde.

C'est une nouvelle étape dans l’exploration scientifique pacifique de la planète sœur de la Terre : Mars. Au delà de la recherche de l'existence de vie hors de notre planète, avec une découverte potentielle qui bouleverserait la biologie mais aussi notre regard philosophique sur le monde, mieux connaître Mars et l’ensemble du système solaire permet aussi de mieux comprendre la place singulière de la Terre et du changement climatique en cours.

Perseverance témoigne aussi de la mobilisation du meilleur du savoir-faire français, avec notamment la caméra Supercam, qui a mobilisé de nombreux laboratoires en France et impliquant plus de 300 scientifiques et ingénieurs. Elle sera l’un des éléments clés du travail d’observation et prospection de la mission. C'est aussi plus de 350 scientifiques à travers le monde, des géologues, géochimistes, astro-biologistes, qui suivront jour après jours le parcours du robot et le guideront depuis la terre ces prochains mois. C’est dans la coopération large et désintéressée que les plus grands projets sont possibles.

L'exploration spatiale fait l’objet d’un débat sur son coût. Pourtant, pour lutter contre les inégalités et la pauvreté à travers le monde, c’est bien aux budgets militaires qu’il convient de s’attaquer : ils se montent à prés de 2 000 milliards de dollars par an à l’échelle du monde.

Et l’exploration spatiale a par ailleurs d’importantes retombées sur les technologies futures dans les domaines des télécommunications, des l’électronique ou des matériaux.

Perseverance est aussi la démonstration que la recherche se joue sur le long terme. Elle nécessite des investissements pérennes et des chercheurs en nombre croissant aux carrières attractives, ce qui est incompatible avec la rentabilité de court terme. C'est là est une des clés de la réussite

C’est aussi la preuve par Mars que la détermination et la coopération permette de relever de grands défis. C'est une belle leçon pour l'Humanité face à la pandémie que nous vivons actuellement : c'est en effet par la coopération et la mise en commun des connaissances que nous sortirons gagnants face aux difficultés.

Qu’elle soit robotisée ou humaine, l’exploration spatiale doit continuer de faire rêver et impliquer toutes les nations du monde, sur une base de paix et de science, pour le progrès de l’humanité.