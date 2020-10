Tempête Alex : une nécessaire solidarité nationale !

La tempête Alex a touché de nombreux habitant·e·s de notre pays, en particulier dans les Alpes-Maritimes, semant désastre, destructions et drames. Nos pensées vont en premier lieu aux disparu·e·s, aux sinistré·e·s et à leurs familles et notamment aux familles des 2 personnes décédées. Le PCF salue l'action de l'ensemble des secours mobilisés et des élu·e·s locaux·ales engagé·e·s auprès de la population.

Devant les dégâts immenses, il est nécessaire que s'exprime la solidarité nationale, à commencer par le ravitaillement nécessaire en eau et nourriture. Le PCF demande à ce que des moyens humains et des aides financières exceptionnelles soient débloqués rapidement par l'Etat et les assurances. Le services publics et les associations doivent également voir leurs moyens considérablement renforcés pour aider les sinistré·e·s à faire face.



Face à un évènement climatique extrême, la fatalité est souvent invoquée. Pourtant, des scientifiques alertent sur le lien entre l'ampleur de cet événement et la hausse de la température de la Mer méditerranée. Face à cette nouvelle alerte, l'heure est à prendre les mesures indispensables pour lutter contre le changement climatique. Il est encore temps !



A la stupeur devant le désastre succède la colère de voir le temps perdu, par manque de volonté politique. Le PCF demande l'application rapide de mesures concrètes, radicales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.



Les communistes sont et resteront mobilisé·e·s aux côtés des sinistré·e·s pour faire face aux conséquences gravissimes cette catastrophe naturelle.