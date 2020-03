Uber : Le PCF salue une décision historique en France !

La Cour de Cassation a rendu une décision historique en France. Elle condamne pour la première fois une plateforme encore en activité, Uber, spécialiste du transport de personnes, à la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle entre elle et un chauffeur.

Non, les chauffeuses et les chauffeurs de la plateforme ne sont pas des indépendants. Être indépendants, c'est être en mesure de se constituer sa propre clientèle, de fixer ses tarifs et de définir les conditions d'exécution de sa prestation de service. Rien de tel chez Uber et ses comparses ! Contrôles, sanctions, directives plus ou moins déguisées... Uber joue sur les rêves de liberté uniquement pour mieux exploiter.



Pourtant, la majorité gouvernementale cajole les plateformes de travail, impose des amendements pour légitimer leurs pratiques illégales, pour les protéger des juges et de leur pouvoir de requalification : amendement Taché (loi avenir professionnel), puis Couillard (Loi d'orientation des mobilités), chaque fois censurés par le Conseil constitutionnel. La mission est désormais confiée par Matignon à J.-Y. Frouin pour « construire un cadre permettant la représentation des travailleurs des plateformes numériques ».



Mais la lutte continue, et nous continuerons à la soutenir ! Face à ces puissants, les petits ont jusqu'ici gagné toutes les batailles. C'est cela, la chance d'être encore dans un État de droit. Il faut donc saluer cette décision, saluer les juges impartiaux qui ont appliqué le droit, aveugles aux positions économiques et sourd-e-s aux pressions politiques.