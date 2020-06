focus

Loi retraites agricoles : le PCF se félicite de son adoption à l’unanimité

La loi sur les retraites agricoles vient d’être adoptée à l’Assemblée nationale.

Après 40 mois de combats acharnés et de débats, c’est grâce à la persevérence du groupe GDR et notamment à celle d’André Chassaigne, que ce texte prévoyant de passer de 75 % à 85 % du Smic le minimum de pension a pu être voté. Ce n’est pas encore un niveau digne de pension mais c’est une progression importante pour celles et ceux qui perçoivent en moyenne une pension de 900 euros. Pour de nombreuses agricultrices cette pension est de 600 euros !

Pourtant, alors que cette revalorisation est attendue par le monde agricole, la majorité En Marche a choisi d’affaiblir la portée de ce texte et de reporter son application à 2022 ! Seule 190 000 agriculteurs en bénéficieront au lieu des 290 000 prévus dans la proposition de loi initiale portée par André Chassaigne.



Le PCF se félicite quand même de l’adoption, finalement à l’unanimité, de ce texte. Cette loi est une avancée et sa mise en œuvre répare une situation injustifiable pour les agriculteurs et agricultrices de notre pays.



Le communiqué d’André Chassaigne, président du groupe GDR à l’Assemblée national et a l’initiative du texte.