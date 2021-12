Anticommuniste

Le Figaro glorifie le dernier pamphlet anticommuniste de Thierry Wolton sur une pleine page (8/12). L’idée est d’en rajouter une louche sur cette horreur que serait le communisme.

Mais l’objectif est complètement raté. Citations : « L’idée communiste séduit toujours », ou « Promettre le paradis sur terre donne de l’espoir », ou « Aucune autre idée politique n’a connu autant de défenseurs », ou « L’idée communiste est presque aussi vieille que l’homme au sein de la société », ou « On ne tue pas facilement une utopie ». Ou encore cette sentence : « Les gens croient que le monde peut être meilleur, c’est ce que promet le communisme. » Alors là, on comprend plus bien ce que veut l’auteur : flinguer les rouges ou adhérer au PC ?

Gérard Streiff