Assises communistes de l’écologie : Faire connaître nos propositions !

Malgré des contraintes liées à la pandémie qui nous ont résolus à organiser notre journée de travail en semi distanciel (les participants étaient connectés en visio mais regroupés par fédération pour avoir aussi de l’échange direct et du contact humain), ce samedi 22 janvier a été studieux.

Nous avons fait un rapide bilan de la politique écologique de Macron : beaucoup de belles paroles mais des actes négatifs (fin non effective du glyphosate ; baisse (en € constants) des crédits pour la rénovation thermique du logement ; amoindrissement, report ou censure des propositions de la convention citoyenne pour le climat ; continuation de la déstructuration du fret ferroviaire et suppression d’emplois de conducteurs de train…). Tout cela, et bien d’autres choses encore, justifie pleinement la condamnation par la justice de l’État pour inaction climatique.

L’élection présidentielle est une formidable opportunité d’exprimer notre souhait d’une révolution écologique et sociale, de mesures franches pour sauver la planète et les humains, d’en finir avec le système capitaliste, principal responsable de la dégradation de nos écosystèmes. L’élection présidentielle est une formidable opportunité de faire connaitre nos propositions en la matière, et de montrer notre originalité parmi les candidats de gauche.

Cette originalité se caractérise par 3 aspects : Ambitieux sur les moyens à dégager pour la politique climatique avec la proposition d’afficher 140 milliards d’€ au budget de la France (6 % du PIB, recommandation du GIEC). Cohérent dans nos propositions climatiques en promouvant nucléaire et renouvelable dans notre mix électrique là où toutes les autres forces de gauche renoncent à prendre la mesure de l’urgence climatique en prônant la sortie du nucléaire qui est l’énergie la plus faiblement carbonée. Original et volontariste sur le développement des transports en commun propres avec nombre de propositions pour les rendre moins chers

Le programme du candidat Fabien Roussel vient d’être dévoilé et chacun pourra s’y référer. C’est une excellente base de travail… mais qui ne pouvait être plus exhaustive sous peine de produire un livre de 800 pages illisibles. Aussi, l’objectif des assises était de compléter l’arsenal de nos propositions écologiques afin de disposer de propositions complémentaires, à disposition des militants et de nos candidats aux législatives. Chacun pourra y prendre ce qui concerne les réalités de son territoire.

Nous avons rédigé un document avec 80 propositions qui est en cours de finalisation et sera bientôt porté à la connaissance des militants et des fédérations. Il a encore vocation à être complété, amélioré : ce n’est qu’un début !

La balle est désormais dans votre camp : c’est à vous de faire connaitre ces propositions pour contribuer à l’essor de nos idées et des intentions de vote pour nos candidats à la présidentielle et aux législatives. Bonne campagne à chacun !µ

Alain Pagano

animateur de la commission Écologie du PCF

[email protected]