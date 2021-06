focus

Assises du médicament

Plus que jamais, il y a urgence à mettre en place un Pôle Public du médicament face à l’incurie gouvernementale dans la gestion de la crise sanitaire. La dépendance de l’État aux industriels du médicament et leurs brevets, les pénuries de médicaments en constante augmentation depuis 2008, l’acquisition pour 80% des matières premières ou des produits finis hors Europe, … la privatisation de la production, sa délocalisation pour maximiser les profits, en sont les causes principales.

La suppression d’emplois ces dernières années notamment dans la recherche, n’ont pas été sans répercussions sur l’incapacité de la SANOFI, à fournir un vaccin en temps et en heure, alors que l’aide publique aux multinationales pharmaceutiques est conséquente notamment dans la recherche.

Comme pour tout ce qui concerne la santé, nous faisons de la sortie du médicament du marché un de nos principaux objectifs.

Avec le Pôle public du médicament, nous nous intéressons à l'ensemble du processus conduisant de la recherche à la mise à disposition des médicaments et des vaccins aux malades.

Le 10 juin prochain, le PCF lance la première étape d’un processus de rencontre, d’échange et d’élaboration en France et en Europe, pour faire de la santé un bien universel, avec les Assises du médicament qui se prolongeront jusqu’à l’automne.

Fabien Roussel y présentera les principaux axes du projet proposé par le PCF, car il y a urgence à retrouver une maîtrise publique dans la politique du médicament et de socialiser tout ou partie des firmes de la Big-Pharma, afin de créer un pôle public de la recherche et de l’industrie, en France, en Europe et dans le Monde.

De cette première journée du 10 juin, un nouveau texte tenant compte de ce débat sera présenté à l’automne au grand public, aux citoyen.es, mais aussi aux partis et syndicats, associations et institutions, pour en faire un vrai débat citoyen en France et en Europe.

Programme :

9h-9h15 : accueil

• 9Hh15 : ouverture de Fabien Cohen, responsable médicament du PCF

. 9h30 : introduction de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

et député du Nord.

• 10h : première séquence de travail sur un état critique de

l’existant, débouchant sur ce que chacun.e entend par « Pôle public du

médicament »

• 12h : pause repas

• 13h30 : 4 temps de discussion

o Pôle recherche, les Brevets

o Pôle industriel socialisé, l’emploi et les nouveaux critères de gestion dans

l’entreprise, le statut public des entreprises et la place du privé, le

Financement, la place de la Sécurité sociale, la Formation...

o La transparence démocratique, la notion de pouvoir, l’intervention

des citoyen·nes, des salarié·es et des syndiqué·es, le Conseil

National du médicament...

o Pôle public en Europe et dans le monde

• 16H : premières conclusion

Pour être invité.es à y participer, joindre Fabien Cohen à : [email protected] ou au 0607285022