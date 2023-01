Assurance chômage : un recul en trompe-l’œil !

Le Mouvement jeunes communistes de France prend acte de la décision du gouvernement de revenir sur l’une des dispositions de son projet de décret sur la réforme de l’assurance chômage.

Le 23 décembre 2022, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé une nouvelle réduction de la durée d’indemnité de l’assurance chômage de 40 % dans l’éventualité où le chômage passerait sous la barre des 6 %.

Cette annonce a, à juste titre, suscité l’indignation des syndicats et plus généralement, du monde du travail.

Le 3 janvier 2023, avant même la reprise des négociations, le gouvernement annonce renoncer à cette nouvelle disposition.

Si ce renoncement est une bonne nouvelle, nous ne sommes pas dupes sur la stratégie du gouvernement. En lâchant du lest sur un ajout de dernière minute, le gouvernement donne l’air de négocier, sans renoncer à la principale mesure de ce projet de décret : une baisse de 25 % de la durée d’indemnisation pour un chômage à moins de 9 %, ce qui correspond à la situation actuelle.

Le gouvernement espère ainsi prévenir la contestation dans les entreprises et les services de l’État, et inciter certains syndicats à signer.

En minimisant la situation de sous-emploi en France, le projet de décret propose concrètement de faire baisser, dès aujourd’hui, le montant des indemnités pour lesquelles les travailleuses et travailleurs cotisent chaque mois.

Cette réforme de l’assurance chômage représenterait un deuxième coup asséné à cette dernière, après la réforme de 2019 qui a notamment durci les conditions d’accès à l’indemnisation et en a baissé le montant. Une troisième attaque est d’ores et déjà annoncée.

En conséquence, cette réforme renforce la précarité de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, et notamment de la jeunesse, pour qui il est de plus en plus difficile de trouver un emploi décent et stable.

Cette réforme pousse les travailleuses et les travailleurs à accepter n’importe quel emploi, quelles que soient les conditions et la rémunération, au risque de subir davantage encore la misère. Elle renforce en outre le pouvoir du patron sur les salariés et travailleurs en recherche d’emploi.

Le MJCF combat fermement sur le terrain, aux côtés des organisations syndicales, cette réforme de l’assurance chômage, ainsi que la réforme des retraites annoncées en ce début d’année 2023.

Mathieu Dubois