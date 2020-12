Au lendemain de la Marche des Libertés, la presse nationale de ce dimanche était une presse aux ordres. Rien en Une du JDD, entièrement occupée par un portrait de Macron ; une simple photo page 15, légendée avec le chiffre de manifestants donné par la police. Une puce en Une du Parisien, consacrée elle aux ministres Veran et Lemaire ; et un petit papier page 12, précédé par un laborieux plaidoyer de la hiérarchie policière. Les journaux des milliardaires Bolloré et Arnault ont bien travaillé pour Darmanin. On appelle ça d’ordinaire des indics.

Gérard Streiff