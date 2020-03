Avis et propositions à la lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2020

Critique

Les montants budgétaires supplémentaires sont très maigres : seulement 6,3 Md€ réellement mis. Le reste en simple garantie, qui n’amène pas de déboursement en fait.

Pour les entreprises : rien n’est prévu sur le coût des prêts de trésorerie qui leur seraient faits !!

Pas de contrôle démocratique (salariés, notamment) de l’utilisation qui va être faite des montants mis. Le ciblage salaires, emploi n’est pas clair.

Ni les banques, ni les grandes entreprises, ni les assurances, ni les grandes fortunes ne sont impliqués ni les différents capitaux spéculatifs… qui nous ont pourtant conduits à avoir un système de santé autant dégradé.

Rien, rien n’est mis pour les hôpitaux !!!

Rien n’est mis pour la filière de production de matériel médical, ou de matériel de protection.

Aucune mesure d’institution territoriale de coordination et de suivi nouvelle de la production de la filière de santé !

Rien n’est dit sur la dimension nécessaire de coopération européenne, ni mondiale, jusque dans les financements.

Attendus

Il faudrait avant tout, à côté de ce collectif budgétaire, une loi portant une clause générale de suspension et interdiction des licenciements, non seulement durant le plus fort de la crise sanitaire, mais aussi dans les mois qui vont suivre la sortie de crise. C’est indispensable !!

Par ailleurs, on propose de mettre 6,3 Mds d’euros c’est minable. D’après la presse, l’Italie met 25 Md€ et les allemands plus de 30 Md€. Avant crise, rien que pour l’hôpital, les soignants, dont on voit bien qu’il faut les écouter, demandaient un plan d’urgence de 4 Md€.

Si nos parlementaires propose de mettre plus d’argent, on va nous opposer la disposition de procédure parlementaire qui exige que toute dépense soit financée.

Concernant ce point nous faisons la double proposition.

Politiquement : il faut des dispositions d’urgence, non pas de commandement anti-démocratique et de je ne sais quel état d’exception, mais des dispositions financières d’urgence. De même que la règle de Maastricht des 3% (devenue 1%) est suspendue, nous devons suspendre cette disposition. C’est cela l’état d’urgence sanitaire en matière budgétaire

Financièrement. Créer un Fonds d’urgence sanitaire financé par une contribution spéciale des banques, des assurances, des grandes entreprises, et un financement par la CDC (caisse des dépôts) qui aura vocation à exiger de bénéficier du financement de la BCE (Quantitative Easing) à 0%, voire négatif.

Il apparaît absolument nécessaire de promulguer l’arrêt du travail dans toutes les activités non essentielles au fonctionnement du pays et à la « guerre sanitaire », ces activités restant à déterminer. L’urgence c’est la santé, l’Humain d’abord, donc d’arrêter la contamination, plutôt que d’être obsédés de produire (pour le profit ??) ou de ne pas faire paniquer les marchés financiers. Les chinois ont bien su arrêter leur production. Nous devons le faire ! Et ne pas laisser cela à la prétendue « libre détermination » des travailleurs, des travailleuses ou des employeurs. Une rupture est nécessaire là aussi. Le Président a d’ailleurs employé le mot.

Il faut par ailleurs prévoir, hors PLFR, une disposition de soutien au pouvoir d’achat des ménages et des PME/TPE, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, par :

Suspension des remboursements d’emprunts bancaires pour ceux qui le demandent, et sans frais

Blocage de la hausse des prix des produits alimentaire et de première nécessité (ce qui nécessitera d’ailleurs l’embauche de fonctionnaires dédiés)

Nous souhaitons examiner dans les tous prochains jours un dispositif pour impliquer les banques dans cette véritable « guerre sanitaire » qu’il faut organiser.

Enfin, il faut savoir ce que le gouvernement engage comme négociations européennes en matière de coopération financière et productive. Et la France doit porter devant le G7 l’exigence de coordination contre les deux crises siamoises, sanitaire et économico-financière, à commencer par une fermeture de l’ensemble des bourses et marchés financiers, mais aussi une implication du FMI au service de l’OMS.

Mesures à prendre dans le budget pour un meilleur PLFR

Création d’un fonds d’urgence sanitaire de bonification, d’investissement et d’avance sur salaires. Création d’une contribution exceptionnelle des grandes entreprises, des banques et des assurances pour abonder ce Fonds. Dotation immédiate par un crédit de la Caisse des dépôts. Engager les négociations pour son financement par la BCE et son quantitative easing, à 0%. Gouvernance démocratique de ce Fonds : parlementaires et élus régionaux, représentants des travailleurs et des organisations syndicales, représentants des organisations patronales. Ce fonds aurait deux sous branches : une branche soutien à l’économie et une branche soutien au système de santé.

Soutien aux trésorerie des PME/TPE, artisans, commerçants et les secteurs les plus impactés… par des prêts et avances à taux zéro (0%) ! Avec des conditions précises : maintien de l’emploi et des salaires, pas de licenciement.