Bande d’alcoolos

L’hebdo du XVIe arrondissement et des salles d’attente des dentistes, Le Figaro Magazine, a enfin son explication de la Révolution française. Le journal se pâme pour l’essai d’un certain Craplet qui explique 1789 par le penchant (français ?) pour l’alcool. C’est la bouteille qui excite, désinhibe et radicalise : « J’ai mis en évidence ce que personne ne veut voir », dit ce « chercheur ». On imagine demain la copie d’un malheureux élève qui aurait potassé ce drôle de manuel pour le bac. La prise de la Bastille ? une soirée de biture. L’arrestation de Varennes ? suite à une grosse muflée. Valmy ? la picole du siècle. La Vendée ? une cuite qui a mal tourné. Bon, assez rigolé : une petite dernière pour la route ?

Gérard Streiff