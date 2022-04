Les éditions « Que sais-je ? » sortent une nouvelle édition du manuel « Le capitalisme ». C’est la quatrième version en trois-quarts de siècle. Le dernier opus remontait à 2001 et « au capitalisme triomphant ». Aujourd’hui l’auteur, Pierre-Yves Gomez, écrit dans son introduction : « Depuis les années 2000, le contexte a évolué : le capitalisme mondialisé a connu des crises de plus en plus profondes et telles que l’économie a failli sombrer dans la faillite globale. Si le collectivisme ne se présente plus comme une alternative crédible, le capitalisme semble devenu son propre ennemi. Ses excès financiers ou industriels font douter de sa pérennité. » No comment.

Gérard Streiff