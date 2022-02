Championne

Macron bavarde volontiers sur ses efforts pour relocaliser l’industrie. Or « France stratégie », institution rattachée au Premier ministre – des chiffres tout ce qu’il y a d’officiel – propose un tableau sur la part des emplois industriels délocalisés à l’étranger par pays. La France est championne des délocalisations ; elle vient en tête des pays occidentaux avec 61,6 % d’emplois industriels délocalisés contre 51 % pour le Royaume-Uni (pourtant présenté comme plus libre-échangiste), 38 % pour l’Allemagne et 25 % pour l’Italie.

Les patrons français aiment voyager, manifestement, s’enrichir ailleurs et appauvrir la France.

Gérard Streiff