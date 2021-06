Climat inflammable

Mercredi dernier, le président Macron déjeunait avec des patrons du CAC 40. Il y avait autour de la table Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas), Laurent Burelle (Plastic Omnium, et président de l’Afep, l’association des grandes entreprises privées), Bernard Charlès (Dassault Systèmes), Xavier Huillard (Vinci), Florent Menegaux (Michelin), Benoît Potier (Air liquide), Patrick Pouyanné (Total Énergies), etc. Peu d’infos ont filtré sur ces échanges mais on retiendra cette indiscrétion du Figaro Économie : « Emmanuel Macron a pu constater auprès de cet échantillon de sept spécimens que les dirigeants étaient inquiets d’un climat social inflammable - et pas uniquement en France. » C’est un peu les incendiaires qui crient « Au feu ! »

Gérard Streiff