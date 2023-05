CN : Élection du CEN et organisation de la direction nationale - Rapport de Fabien Roussel

Fabien Roussel, après avoir rappelé le calendrier de travail des prochains mois, a présenté l’organisation de la direction nationale.

J’en viens au Comité exécutif national et à la proposition portée par le groupe de travail élu à l’issue de notre 39e Congrès. Vous disposez de la liste élaborée par le groupe de travail, liste évidemment à parité. D’abord, je veux rappeler que le Comité exécutif doit plus que jamais être l’instance collective de mise en œuvre des orientations politiques décidées par notre Conseil national. S’il doit préparer les débats et les décisions de notre CN, sa fonction demeure bien de traduire les décisions du CN et ses délibérations. Il doit également avoir comme préoccupation constante de faire vivre collectivement l’ensemble de nos secteurs de travail, évidemment placés sous la responsabilité d’un ou plusieurscamarades.

Il doit à ce titre être en capacité de débattre et valider les propositions de nos commissions de travail et d’aider l’ensemble du Parti à se les approprier, tant sur les contenus que sur les initiatives politiques qu’elles impliquent. Trop de travaux de nos commissions, pourtant très riches et associant en réalité des centaines de camarades, demeurent la seule affaire de celles-ci et sont insuffisamment portés par nos directions, qu’elles soient nationales ou locales.

Je propose que notre CEN maintienne son rythme bimensuel de réunion, pour préparer les décisions stratégiques de notre Conseil national comme pour animer leur mise en œuvre, à l’échelle du pays et dans les territoires.

Là aussi, le groupe de travail élu à Marseille à l’issue du congrès a travaillé à une proposition qui intègre évidemment les départs de camarades du précédent CEN, mais vise également à renouveler et rajeunir la composition de cette instance, tout en y renforçant la place de camarades issus de la province, jusqu’alors beaucoup trop faible et en décalage avec les réalités, tant de notre pratique des besoins que de son intervention dans toute la société.

Nous vous proposons ainsi une liste de 40 membres, comme auparavant, avec15 nouveaux camarades, soit 38 % de renouvellement. C’est là aussi un effort important qui participe d’une volonté de porter nos orientations politiques et de promouvoir de nouveaux cadres pour renforcer notre organisation durablement. Je souhaite également remercier les membres sortants non renouvelés.

Sous l’impulsion de ce nouveau CEN, nous proposerons au CN de juillet les différentes commissions et l’organigramme, couvrant l’ensemble des questions politiques à traiter. Concernant les commissions, je tiens à rappeler ici que ce ne sont pas des organes indépendants du Parti, décidant et communiquant sans que les contenus soient partagés et validés. Ces commissions ont pour vocation de nourrir la réflexion du CN, d’alimenter les porte-parole et le CEN en propositions, d’anticiper l’actualité et les réactions à produire, d’auditionner des personnalités, de participer à des rencontres, de proposer des initiatives. Je souhaite qu’elles prennent toute leur place dans l’élaboration de notre projet.

Cet organigramme devra préciser les responsabilités des membres du CN que nous voulons associer étroitement à la production d’idées, de propositions et de gestes de direction. Chaque membre du CN aura une responsabilité. C’est dans cet esprit qu’il a été construit. L’organisation, la formation, le renforcement, la place des femmes dans nos instances de direction sont au cœur de ce nouveau mandat. Je vais y revenir. Mais je souhaite qu’un grand nombre de membres du Conseil national puisse prendre toute leur place dans cette bataille, notamment en participant à cette bataille, en suivant une fédé, afin de créer des dynamiques. Ils devront se rendre régulièrement dans ces fédérations, proposer des initiatives, des batailles de renforcement, veiller à la formation et à la politique de cadres, participer également aux conseils départementaux.

Sans attendre cette échéance – et alors que notre direction est en place depuis près d’un mois désormais, il vous est proposé un Exécutif identifiant l’essentiel des fonctions indispensables pour que le Parti soit en état de marche et en capacité d’engager les décisions de notre congrès.

D’abord, nous vous proposons qu’Igor Zamichiei, outre ses fonctions de coordinateur de l’Exécutif et des commissions de travail, pilote le collectif d’animation du CN, avec 3 autres membres du CEN : Sandra Blaise, Patricia Téjas et Sébastien Laborde. C’est une tâche importante, qui remplace, dans un cadre collectif, la présidence du CN.

Nous proposons par ailleurs de constituer un grand pôle « Vie du Parti-Orga » sous la responsabilité de Véronique Mahé, intégrant un secteur « formation » animé par Guillaume Roubaud-Quashie, un secteur « renforcement » animé par Léon Deffontaines, et un secteur « politique de cadres » que piloterait Clara Gimenez. C’est une responsabilité importante pour Véronique, et une fierté pour Aymeric Seassau avec qui elle a dirigé la fédération de Loire-Atlantique. Elle a animé avec brio, ou plutôt avec Jérémy Giono, la commission des statuts lors du Congrès. Son calme, sa pugnacité, sa rigueur, son attachement à l’organisation, à la féminisation du Parti, sont autant d’arguments pour lui confier cette responsabilité très importante à mes yeux.

Elle aura donc la responsabilité de travailler au renforcement du Parti, à animer les campagnes d’adhésions, tout en travaillant à la politique des cadres et à la féminisation de nos directions. À ce titre et comme je m’y suis engagé, elle devra d’ici la fin de l’année, avec l’ensemble des camarades du pôle orga, organiser ici même, en présence du CEN, une conférence des femmes communistes, réunissant les cadres femmes de notre parti, élues, secrétaires de cellule, de section, fédérale, afin de travailler sur la place des femmes au PCF et le parti féministe que nous voulons.

Cela nécessitera un travail partagé avec la commission Féminisme dont nous proposons que Shirley Wirden anime les travaux, en plus de sa fonction de responsable du dispositif « Stop Violences ».

Autre changement important avec l’arrivée de Christophe Grassullo à la trésorerie. Membre de la nouvelle direction fédérale du Val-de-Marne dirigée par Özer Öztorun, ayant travaillé tout le précédent mandat ici au CN au service de la direction sortante, il a une parfaite connaissance de notre organisation et des fédérations. Je sais qu’il sera très soucieux d’animer la bataille financière pour donner au Parti les moyens de ses ambitions. Il le fera avec Taylan Coskun, conforté dans sa responsabilité au pôle « moyens » et qui a su, dans la dernière période, garantir à notre parti d’avoir le budget permettant de conduire notre belle campagne présidentielle. Je l’en remercie vivement.

Nous vous proposons que Pierre Lacaze poursuive ses responsabilités relatives aux élections et aux relations extérieures, avec la même ambition de nous permettre de renforcer, partout dans les institutions, notre représentation par l’élargissement de notre influence électorale. Il aura également en charge le suivi de l’Outre-mer, où nous avons produit ensemble déjà d’importants efforts, notamment avec le colloque réussi en mars dernier ici-même.

Ian Brossat continuera d’animer notre secteur « communication », dont nous mesurons toutes et tous les enjeux, avec le rôle nouveau des réseaux sociaux comme avec la place que nous entendons occuper dans le débat médiatique. Là aussi un effort devra être entrepris sur notre communication en direction des adhérents, pour favoriser l’appropriation des travaux de nos directions et impulser un plus large engagement militant.

Je vous propose aussi qu’il conserve la responsabilité de l’animation du porte-parolat du Parti, avec à ses côtés, Cécile Cukierman, Barbara Gomes, Cathy Apourceau-Poly et Léon Deffontaines. Il est important que le Parti soit incarné par de nouveaux visages dans les médias, s’appuyant autant sur des élus de province que parisiens, autant sur des parlementaires que sur des cadres, jeunes, comme Barbara et Léon, qui ont déjà occupé ces fonctions lors des présidentielles. Ils ont toute ma confiance. Je souhaite qu’ils puissent me remplacer le plus souvent possible !

Autre secteur important, l’international, que je vous propose de placer sous la responsabilité de Vincent Boulet. Chacun mesure l’enjeu d’un développement de ce secteur essentiel et je prendrai moi-même ma part de cet effort en conduisant durant l’année à venir plusieurs délégations à l’étranger, et notamment sur le continent africain et en Europe. Nombre de camarades contribuent aux travaux de ce secteur. Je souhaite que ce secteur soit encore plus efficace, réactif et force de propositions, en particulier dans la perspective des échéances européennes. C’est pourquoi nous proposons que Charlotte Balavoine, sans être membre de l’Exécutif national, anime le collectif Europe, en lien avec Hélène Bidard qui sera en charge, au sein du CEN, des relations avec le PGE. Concernant la campagne de solidarité avec Cuba, je propose que Jérémy Bacchi, épaulé de Charlotte et Fabienne Lefebvre, nous fasse des propositions d’ici l’été sur ce sujet.

S’agissant de notre activité à l’entreprise et en direction du monde du travail, nous proposons qu’Aymeric Seassau poursuive le travail engagé au 38e Congrès, avec deux grands objectifs notamment : celui de structurer plus finement et durablement l’intervention communiste dans les entreprises et dans les filières, et celui de contribuer aux débats que nous avons largement permis de faire grandir dans la société. Je pense notamment à la question du travail, à celle des filières stratégiques pour reconstruire notre pays, en amplifiant encore nos relations avec le monde syndical.

Ces questions devront évidemment faire l’objet d’un travail transversal, partagé, avec Frédéric Boccara qui animera nos travaux sur l’économie, le travail, l’emploi et la mondialisation économique, et travaillera notamment à poursuivre nos avancées théoriques sur les enjeux de sécurisation de l’emploi et de la formation, comme à nourrir les luttes de nos propositions sur les salaires, le crédit.

Nous vous proposons que Marie-Christine Burricand poursuive son travail pour favoriser l’intervention du Parti en direction des milieux populaires et le renforcement du Parti en leur sein. Christian Picquet poursuivrait son travail en direction des intellectuels et sur les mouvements des idées.

Sébastien Laborde animera le travail d’un grand pôle « Éducation, enseignement supérieur et recherches », et s’appuiera à ce titre sur l’apport de Stéphane Bonnery qui, outre la coordination des revues, aura la charge de développer notre activité en direction du monde universitaire et des chercheurs.

Sébastien travaillera également en lien étroit avec Camille Lainé, dont nous proposons qu’elle assume la responsabilité de notre intervention – décisive – en direction de la jeunesse, et évidemment avec la JC et l’UEC, dont l’activité et l’organisation se sont considérablement développées ces 3 dernières années, sous l’impulsion de Léon Deffontaines et de Léna Raud. Je salue le travail de Léon qui passera la main le 4 juin ici même. Je serai présent à ce rendez-vous important.

Maryse Montangon aura en charge l’ensemble des questions de santé et de protection sociale, décisives, comme en témoigne la bataille sur les retraites.

Amar Bellal, par ailleurs directeur de Progressistes, aura en charge le secteur important de l’Écologie.

Pierre Dharréville continuera d’impulser notre travail sur les enjeux de la culture et de la création.

Et nous proposons que Yannick Monnet, député, assume la responsabilité du secteur « ruralité » dans sa globalité.

Je veux dire, à ce moment, que notre Exécutif entend travailler plus étroitement avec nos parlementaires et nos élus. Avec la présence en son sein de Cathy Apourceau-Poly, de Cécile Cukierman, de Pierre Dharréville et de Yannick Monnet, je l’ai dit, mais aussi de Céline Brulin, de Jérémy Bacchi et de Fabien Gay, comme sénateur bien sûr, mais aussi comme directeur de l’Humanité.

Les deux présidents de groupe seront invités aux réunions du CEN, tout comme Alain Obadia, directeur de la Fondation Gabriel-Péri, et Philippe Rio pour la Coopérative des Élus.

S’agissant de l’Huma et de la promotion de sa diffusion et de sa lecture, nous proposons que Nathalie Simonnet assume cette responsabilité.

Murielle Ternant, nouvelle entrante, pourrait animer le pôle « services publics » ; et il vous est proposé que Karine Trottein, secrétaire départementale du Nord, qui comprend une des premières grandes métropoles, organise nos réflexions et interventions sur les enjeux métropolitains.

Lydie Benoist aura toujours en charge l’accueil sécurité et Marie-Jeanne Gobert aura pour mission de présider la Commission des conflits et de la médiation.

Enfin, nous proposons de maintenir le dispositif de référents régionaux. Avec Evelyne Ternant pour la Bourgogne-Franche-Comté, Hervé Poly pour les Hauts-de-France, Igor Zamichiei pour l’Île-de-France, Céline Brulin pour la Normandie, Gladys Grelaud pour la Bretagne, Sandra Blaise pour le Grand-Est, Shirley Wirden pour Centre-Val-de-Loire, Aymeric Seassau pour les Pays-de-la-Loire, Sébastien Laborde pour la Nouvelle-Aquitaine, Cécile Cukierman pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, Jérémy Bacchi pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre Lacaze pour l’Occitanie et Ian Brossat pour la Corse.