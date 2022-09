Collecte et distribution solidaires de fournitures scolaires 2022

Depuis cinq ans, dans les Alpes-Maritimes, un collectif organise la collecte et la distribution solidaires de fournitures scolaires, en lien avec le Secours populaire français.

Chaque année des enfants démunis vont à l’école mais n’ont pas les fournitures scolaires demandées. Leurs parents, souvent sans papiers ou demandeurs d’asile, ne perçoivent pas l’allocation de rentrée scolaire et ne peuvent acheter le matériel scolaire nécessaire pour la rentrée des classes.

L’an dernier, la collecte et les dons ont permis à 315 enfants démunis de recevoir un kit de base de fournitures (cartable, trousse, cahier, stylo, crayon, feutres, gomme, règle, etc.).

Chaque organisation se lance dans l’action concrète et apporte son réseau, ses compétences complémentaires qui mobilise une vingtaine de bénévoles pendant près de 10 jours.

La réunion d’organisation mi-août fait le point des forces et des moyens, et la campagne se met en route.

Deux collectes en lien avec le SPF sont organisées devant les grandes surfaces.

Un appel est lancé tous azimuts dans les réseaux et les médias pour recueillir des fournitures neuves ou en bon état. Les collectes sont organisées dans les locaux du PCF à Nice, Cannes, La Trinité.

Puis les bénévoles font l’état du matériel reçu et déterminent les achats complémentaires nécessaires à la confection des premiers 50 kits maternelle et 80 par niveau primaire, collège et lycée. Chaque enfant repartira avec un cartable et du matériel adapté au niveau scolaire : ardoises, cahiers petits et grands, classeurs, porte-vues, chemises, feutres, surligneurs, matériel de géométrie, colle 24x32, protège-cahiers, grands classeurs et intercalaires, feuilles, stylos, crayons, calculatrices, dictionnaires… à donner le tournis.

Ensuite c’est la confection des cartables selon les niveaux scolaires.

Pendant ce temps, les dons financiers arrivent par virement ou par chèque (à l’ordre de ADF PCF, inscrire au dos fournitures scolaires) déposés dans les permanences du PCF ou envoyés par courrier au 6 rue Balatchano à Nice et dans les associations. Les dons en ligne sont réalisés sur helloasso.

Chaque organisation apporte ainsi sa contribution financière grâce aux dons recueillis. L’an dernier, elle atteignait 2 500 euros. Cette année, l’objectif est déjà largement dépassé ! Malgré les difficultés économiques que rencontrent les familles, la générosité, notamment dans les familles modestes, est toujours au rendez-vous.

Les associations qui, toute l’année, aident les familles à payer la cantine, à faire des démarches pour des droits difficiles à arracher ont relayé l’info avec l’aide des médias très nombreux.

La distribution est annoncée : elle a lieu sur deux jours, les mercredi 31 août et samedi 3 septembre. Et c’est le sourire des enfants…

Eliane Guigo

PCF Alpes-Maritimes