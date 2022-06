Colombie : Gustavo Petro en tête au 1er tour de l’élection présidentielle

International CommunisteS

Le 29 mai 2022, le 1er tour de l’élection présidentielle en Colombie sera une date de nouveau écrite dans l’histoire de la Colombie. Gustavo Petro et Francia Marquez, les candidats du pacte historique, une grande coalition de gauche progressiste et écologique, sont arrivés en tête au 1er tour avec 40,31 % des voix. Ils seront opposés au 2e tour, le 19 juin, au candidat indépendant, populiste, qui « penche » vers l’extrême droite que l’on appelle parfois le « Trump colombien », Rodolfo Hernandez, arrivé second avec 28,20 %. Ce 1er tour a été marqué par une défaite inédite de la « droite traditionnelle », le candidat soutenu par Ivan Duque n’est arrivé que troisième avec 23,87 %.