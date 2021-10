La droite ne lâche rien. Samedi dernier, Guillaume Perrault, dans Le Figaro, page 19, expliquait à ses lecteurs « ce qui s’est vraiment passé » le 17 octobre 1961, lors de la manifestation du FLN. À le lire, il y avait ce soir-là d’un côté « des éléments incontrôlés de la police » (Papon ? Quel Papon ?) ; et de l’autre beaucoup de manifestants « qui venaient sous la contrainte ». Quant au nombre de victimes ? Entre 26 et 32. L’auteur ajoute : « Il y a eu des milliers d’Algériens tués par d’autres Algériens en métropole ». À lire ce genre de commentaires, on se demande : à quand le retour d’un ministère des colonies ?

Gérard Streiff