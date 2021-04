focus

Conference nationale du PCF les 10 et 11 avril 2021

Ce samedi et dimanche 10 et 11 avril, le parti communiste français réunit 1000 délégué.e.s à l'occasion de sa conférence nationale.

UN TEMPS DE RIPOSTE A MACRON ET A SA POLITIQUE

Un jour et demi de débat démocratique en visio-conférence afin de débattre de la situation de la France et de la riposte du PCF jusqu'aux échéances électorales de 20020.

A l'issue de cette conférence, cette stratégie sera soumise au vote souverain de l'ensemble des adhérents du parti communiste français qui se prononceront les 8 et 9 mai prochains.

Suivez en direct le discours de Fabien Roussel, le dimanche 11 avril à 12h sur les comptes facebook, youtube et twitter du PCF.





LA BASE COMMUNE