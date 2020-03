Coronavirus : conjurer la crise économique

Avec la crise du coronavirus, la France, l’Europe, le monde, se trouvent en état d’urgence. L’épidémie, facteur accélérateur et catalyseur, n’est pas la cause fondamentale de la crise économique et financière très grave qui se dessine. La cause profonde, c’est la suraccumulation mondiale de capital matériel et financier : le ralentissement de la croissance était déjà engagé bien avant l’apparition du virus. L’épidémie est un révélateur des limites atteintes par le type de croissance capitaliste et du besoin absolu de s’émanciper de la dictature des marchés financiers. Il faut relever quatre défis : face aux krachs boursiers qui se succèdent, il faut soutenir à la fois le pouvoir d’achat, préserver les compétences comme l’emploi, renforcer tout de suite le système sanitaire, et renforcer l’efficacité de l’offre productive en l’orientant vers de nouveaux buts sociaux et écologiques. Sur le fond, c’est le besoin d’une maîtrise de la mondialisation qui se pose. Elle doit reposer sur de tout autres principes, de coopération et de partage dont on ne peut se passer, visant le développement des biens communs – emploi, santé, environnement – et non le profit. Bref, l’Humain et la panète d’abord contre la loi du capital.