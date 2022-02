« Les Français manqueraient de culture économique » : ce thème revient régulièrement dans la presse. Nos compatriotes auraient une mauvaise image du marché et de la mondialisation. Et seraient donc rétifs aux réformes libérales. La faute à qui ? « Les Échos » pensent avoir trouvé les raisons de cette « inculture » : « L’influence des communistes après-guerre a très profondément marqué notre relation à l’économie. On en trouve l’écho dans la façon assez politisée dont nombre d’enseignants du secondaire en sciences économiques et sociales conçoivent aujourd’hui leur mission. » Bref, la faute aux rouges et aux profs, et aux profs rouges, si les financiers et autres prédateurs n’ont pas la cote

Gerard Streiff