Le propre du riche est de s’enrichir, sans fin, celui du cumulard est de cumuler, en permanence. Exemple : Guillaume Pepy, ex-dirigeant de la SNCF. « Il collectionne les casquettes », dit la presse économique. Voyez un peu : il est au conseil de surveillance de Lagardère (où il siège à côté d’un certain Nicolas Sarkozy ; comme leur monde est petit !). Il préside « Initiative France » (finances). Il est « senior advisor Europe » de CPPIB (structure financière canadienne qui gère les retraites). Et voici qu’il intègre le CA du groupe Gaussin (transports), dans un « joint-venture » avec le Qatar. Adieu la crise. Et bonjour les jetons de présence.

Gérard Streiff