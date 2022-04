Déclaration de Fabien Roussel

Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Je veux avant tout remercier les électrices et électeurs qui m’ont soutenu à l’occasion de ce premier tour de l’élection présidentielle, d’avoir voté pour la France des Jours heureux, pour une France heureuse, solidaire et digne. Chacune de vos voix est importante et doit être respectée.

Ce premier tour est encore marqué par une abstention forte qui révèle autant les fractures de notre société qu’un malaise profond.

L’extrême droite, représentée par plusieurs candidats, n’a jamais été aussi forte dans notre République. L’heure est grave.

Le vote dit « utile » a largement servi les 3 candidats arrivés en tête, au détriment de tous les autres.

Face à cette lame de fond, je tiens à saluer les centaines de milliers d’électeurs et les dizaines de milliers de militantes et de militants communistes, et tous les partenaires qui se sont engagés dans cette campagne.

Vous avez mené une campagne remarquable, vous avez été incroyables. Soyez fiers de ce que vous avez fait, car vous avez semé beaucoup de graines et elles seront utiles pour la suite.

Chacune des voix portées sur ma candidature m’engage donc. Elles seront toujours demain un point d’appui pour faire gagner la justice sociale et l’égalité, pour unir nos forces, au service du monde du travail et de la jeunesse.

Car la gauche, à l’issue de ce premier tour, reste historiquement faible. Pour la première fois, le total des voix de gauche est même inférieur au total des voix d’extrême droite.

L’enjeu, et cela restera le mien, sera donc de reconstruire une gauche forte, nouvelle, populaire, mais surtout en capacité de l’emporter demain.

Mon ambition, ma détermination sont d’autant plus fortes que, ce soir, le pays affronte un défi redoutable.

Car l’extrême droite accède au second tour, avec une réserve de voix faisant peser une menace majeure sur l’avenir de la République.

Le président-candidat est le premier responsable de cette situation. Après un quinquennat où notre peuple a vu se dégrader son pouvoir d’achat, ses conditions de travail, ses services publics, sa souveraineté industrielle ou énergétique, il a refusé le débat devant les Françaises et les Français. Pour tout programme, il n’a présenté que des mesures de casse sociale aggravée, à commencer par le passage à 65 ans de l’âge du départ à la retraite.

Une large partie de la France vient de lui dire qu’elle ne supportait plus son comportement méprisant et sa volonté d’enrichir les plus riches.

Il appartient maintenant à Emmanuel Macron de dire qu’il a entendu le message. C’est à lui de parler ! Il doit dire, aujourd’hui, clairement qu’il renoncera à ses réformes insensées.

Sauf à faire courir à la France le risque d’une catastrophe démocratique, il doit renoncer à infliger à nos compatriotes une nouvelle cure de souffrance, et il doit d’ores et déjà retirer son projet d’allongement d’âge de départ à la retraite, de casse de l’hôpital public, de privatisation de l’école publique que le pays rejette.

Pour ma part, dimanche 24 avril, je ferai le choix de la responsabilité. Fidèle à toute l’histoire de ma famille politique, je ne permettrai jamais qu’un projet raciste et xénophobe soit mis en œuvre à la tête de l’État. Je ne me résoudrai jamais à ce que Madame Le Pen puisse utiliser nos institutions au service de son entreprise de haine et de division. Jamais nous ne banaliserons l’extrême droite et ses idées.

C’est pourquoi j’appelle à battre l’extrême droite, à la mettre en échec en se servant du seul bulletin qui sera à disposition.

Je fais ce choix. Je sais qu’il est de plus en plus difficile, car de plus en plus de Français, d’hommes et de femmes de progrès, de gauche, n’en peuvent plus d’avoir à choisir entre la droite et l’extrême droite !

Ces cinq dernières années, nous avons combattu la politique de ce gouvernement et de son candidat. Nous serons toujours ses adversaires résolus.

J’appelle ce soir tous les candidats et toutes les composantes de la gauche, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, Anne Hidalgo et les socialistes, Yannick Jadot et les écologistes, à préparer ensemble les initiatives qui permettront de battre l’extrême droite.

Je les invite aussi à nous réunir dans les tout prochains jours pour que les élections législatives nous permettent d’envoyer le plus grand nombre possible de députés de gauche à l’Assemblée nationale.

Car c’est à l’Assemblée qu’il faudra commencer à résister aux projets dangereux de la droite et de l’extrême droite, à arracher des avancées pour les Français.

À l’heure où le pays fait face aux plus grands dangers, à un monde plongé dans la guerre et le chaos, la gauche doit se reconstruire pour recréer l’espoir.

Nous continuerons de nous battre pour faire passer le travail avant les dividendes, arracher l’augmentation des salaires, des retraites et du pouvoir d’achat, rebâtir une République sociale, laïque et universaliste ; d’agir pour la souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire de notre pays ; de faire grandir une voix indépendante de la France en Europe et dans le monde.

Avec les forces et les personnalités rassemblées pour porter la campagne des Jours heureux, nous lancerons un Conseil national pour la République.

Nous voulons ainsi contribuer au sursaut collectif indispensable, pour la France, pour la gauche.

Une nouvelle page de l’histoire française doit s’écrire.

Vous pouvez compter sur moi pour y prendre toute ma part, avec toujours autant d’enthousiasme et d’engagement au service de tous les Français.

10 avril 2022, 20h15