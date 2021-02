Formidable la désinvolture de notre ministre des Armées Florence Parly dans Le Figaro du 19 février dernier, page 8. Elle la joue martiale : « Les risques de conflit sont réels en mer de Chine. » Mais le plus drôle est ailleurs, si l’on peut écrire : elle annonce un lancement de nouveaux sous-marins nucléaires, la modernisation des anciens bâtiments, multiplie ce genre de dépenses et quand le journaliste ose lui demander : « Quel en sera le coût ? », elle répond : « Plusieurs milliards d’euros ». Texto. Sans gêne. Plusieurs milliards. 2 milliards ? 20 milliards ? 200 milliards ? Qu’importe ! « Plusieurs », dit-elle. Cette impudence doit faire rêver bien des élus, à qui on pinaille trois francs six sous de deniers publics dès qu’ils investissent, pour l’habitat, la culture, la solidarité. Désormais, quand on les interrogera, ils n’ont qu’à répondre : « Des milliards ! Voyez le reste avec l’intendance, j’ai autre chose à faire. »

Gérard Streiff