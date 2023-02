Détail - Le billet de Gérard Streiff

Info publiée dans la presse le 17 février. La député Marine Le Pen est « rappelée à l’ordre » par la HATVP ( la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) pour inexactitude sur son patrimoine. « Elle avait oublié l’existence de deux SCI évaluées à plus de 600 000 euros ». Mais ça ne relève pas « d’infraction légale nécessitant de saisir la justice » apprend-on. Ah bon ? Un petit oubli de plus de 600 000 euros et y aura pas de suite ? C’est vrai qu’au RN, on doit se dire que 600 000 euros, c’est un détail.

Gerard Streiff