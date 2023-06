Dac - Le billet de Gérard Streiff

Le parti LR avait réquisitionné le Cirque d’Hiver samedi dernier pour organiser « Les États généraux de la droite ». L’intitulé était ambitieux. États généraux ? On pense tout de suite à mai 1789. Et la communication fut très rococo. On allait voir ce qu’on allait voir. Finalement on a vu et le résultat est très riquiqui. Même les principaux leaders LR étaient absents… On songeait alors à ce que disait jadis Pierre Dac : « Quand on n’a rien à dire, il n’est pas nécessaire de le faire savoir. »

Gérard Streiff