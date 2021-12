International

Déclaration du PCF à la rencontre internationale des Partis communistes et ouvriers - décembre 2021

Chers camarades,

Je vous transmets tout d’abord les salutations fraternelles de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.

Cette session de la conférence annuelle internationale des partis communistes et ouvriers se déroule dans un contexte grave pour les peuples, pour les travailleurs, dans le monde. Le défi de civilisation se pose à l’ensemble de l’humanité.

Les bourgeoisies, partout, cherchent à faire payer la crise au monde du travail, dans le contexte de la crise majeure de la mondialisation capitaliste, et de la fin de la phase néolibérale de la mondialisation capitaliste. Les bourgeoisies cherchent à imposer de nouveaux reculs sociaux et démocratiques au monde du travail. Les inégalités atteignent des records. Les 10 % les plus riches détiennent 76% des richesses ! Dans le même temps, la concentration des richesses atteint des sommets indécents : en France, 60 milliards d’euros de dividendes seront distribués pour l’année 2021.

De cette crise du capitalisme sort le monstre du fascisme, de la xénophobie, du racisme, des nationalismes ethniques. Sort la remise en cause des droits et des libertés. Les femmes en sont particulièrement victimes. Les chiffres publiés par l’UNICEF sur le recul des droits des femmes à l’occasion de la pandémie sont dramatiques. Et que dire du sort indigne, inhumain, réservé à celles et ceux contraints de quitter leur pays, du fait de la pauvreté, de la guerre, des interventions impérialistes, de la crise climatique, et que l’on retrouve noyés en mer ?

L’avenir de la planète se joue dans les dix prochaines années. Les résultats de la COP 26 sont, pour le moins, bien en dessous des urgences. Les mobilisations citoyennes jouent un rôle central pour construire le rapport de force au niveau mondial. Mais cela reste très insuffisant. Il faut s’attaquer à la racine du problème, le capitalisme. Comme disait Karl Marx, « Le capitalisme ne fait pas qu'épuiser le travailleur, il épuise aussi la terre ».

Les contradictions inter-impérialistes s’aggravent. L’impérialisme des États-Unis, avec son bras armé qu’est l’OTAN, représente un risque majeur pour la paix et la sécurité collective dans le monde. La course aux armements, les livraisons d’armes atteignent un niveau record. Près de 500 milliards d’euros en 2020 !

En France, le président Macron poursuit une politique de destruction systématique des conquêtes sociales et démocratiques du peuple français réalisées depuis la grande révolution française et depuis les luttes pour la libération du pays contre le fascisme. Son projet est de mettre la France aux normes de la mondialisation capitaliste. La crise française est majeure. Elle peut déboucher sur un basculement du pays vers le pire. La porte est grande ouverte pour l’extrême-droite. En trois ans, on dénombre ainsi 25 attaques contre des locaux du PCF de la part de groupes fascistes. L’enjeu pour la France, désormais, n’est ni plus, ni moins, que la République, avec tout ce que cette idée comporte de souveraineté populaire de la nation française, de démocratie, de progrès social.

Tout cela ne fait que souligner que notre ennemi, c’est le capitalisme, l’impérialisme et le fascisme. Tout cela ne fait que souligner la centralité de la lutte de classes, des luttes pour l’émancipation des peuples, dans toutes leurs dimensions.

Il y a urgence !

En France, la gauche est faible. Le mouvement ouvrier souffre de l’offensive majeure de la droite et de l’extrême droite. Il souffre aussi de nombreuses défaites passées. Pour reconstruire la gauche, elle doit retrouver le chemin des classes populaires. C’est dans cette direction que travaille le Parti communiste français.

La France connaitra au printemps 2022 des élections importantes, présidentielle et législatives. Avec la candidature de notre secrétaire national, Fabien Roussel, le PCF veut répondre à ces défis majeurs.

Pour une révolution du travail. Pour que toutes et tous nous puissions avoir accès à un emploi stable, à un salaire digne, à une formation tout au long de la vie. Le système de Sécurité Sociale en France est l’œuvre d’un ministre communiste, Ambroise Croizat. Il faut maintenant parachever son œuvre en ouvrant un nouvel âge de la sécurité sociale.

Cela doit permettre de sécuriser tous les moments de l’existence, d’éradiquer le chômage, de rendre au peuple ses outils de travail, ses moyens de production et d’échange, ses services publics, lesquels doivent devenir un levier essentiel pour promouvoir une nouvelle logique économique.

Pour un nouveau modèle de développement, de production et de consommation. Pour investir massivement dans une nouvelle industrialisation de la France, sur la base de nouveaux critères d’efficacité sociale et écologique. Cette reconquête s’appuiera aussi sur des énergies décarbonées, avec l’objectif affiché d’un mix énergétique piloté par l’État.

Pour une République qui restaurera la souveraineté de la nation et du peuple dans toutes ses dimensions, et qui permettra à toutes et tous de disposer de nouveaux droits d’intervention et de décision, de l’État aux entreprises.

Pour remettre en cause la construction capitaliste de l’Union Européenne, et des traités européens néolibéraux. Pour initier une nouvelle construction européenne, de peuples et de nations souveraines et associées. Pour un nouveau pacte en Europe, un pacte de progrès social et de transition écologique, mettant les moyens financiers au service des besoins des peuples.

Pour rompre avec l’OTAN. L’OTAN c’est la guerre. La France doit sortir de l’OTAN. Il faut construire un nouvel espace de sécurité collective placé sous l’égide de l’ONU. Nous plaidons pour que la France propose une conférence large, avec la Russie, pour aplanir les tensions et travailler ensemble à un traité de paix et de sécurité collective. C’est possible, comme cela a été possible durant la guerre froide lors de la conférence d’Helsinki.

La solidarité internationale, la solidarité avec les peuples qui défendent leur liberté et leurs choix souverains face aux impérialismes et au libéralisme sont au cœur de l’engagement communiste. Pour la levée du blocus imposé contre Cuba, pour la solidarité avec la lutte des peuples d’Amérique latine contre l’hégémonie américaine et du néolibéralisme. Notre solidarité est également pleine et entière avec le peuple kurde, avec le peuple sahraoui, avec le peuple palestinien. Et en Europe, pour mettre fin à la division de Chypre et de l’Irlande, et pour faire respecter par le gouvernement de Kiev, entre autres, les accords de Minsk pour mettre fin à la guerre civile ukrainienne.

Une lutte internationale est engagée pour l’accès à tous aux vaccins à travers le monde, pour la levée des brevets sur les vaccins. Il faut l’amplifier !

Les défis existentiels auxquelles la gauche, les communistes et les progressistes sont confrontés pourront être surmontés en travaillant à la construction, sur ces bases, d’un nouveau front populaire, d’un nouveau front unique.

Je vous remercie