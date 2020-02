Egalité femme/homme

Droits des femmes : des dates, des chiffres et des propositions !

Quelques dates :

1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »

1850-1900 1850 : Création obligatoire d’écoles de filles dans les communes de 800 habitants

1804 : Le Code Napoléon consacre l'incapacité juridique de la femme mariée : la femme, considérée comme mineure, est entièrement sous la

tutelle de ses parents, puis de son époux, restrictions sévères au droit de divorcer

1816 : suppression totale du divorce

1909 : instauration d’un congé maternité de 8 semaines (sans traitement de salaire), puis en 1928, celui-ci est rémunéré.

1925 : le PCF présente des femmes aux élections municipales alors qu'elles n'ont pas le droit de vote... ni de siéger puisque même élues

elles sont forcées de renoncer à leur élection

1936 : la Chambre du Front populaire approuve le vote des femmes, mais le Sénat s'y oppose

1944 : Droit de vote des femmes obtenu notamment grâce aux députés communistes, notamment Fernand Grenier

1947 : Première femme nommée ministre avec comme ministère la santé publique et la population.

1985 : Le congé d’éducation parentale est ouvert à l’un ou l’autre des parents salarié.e.s

1965 : Droit pour les femmes de travailler et d’avoir un compte en banque (sans l’autorisation de leur père ou de leur mari)

1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle 1974 : Françoise Giroud est la première secrétaire d’Etat à la

condition féminine, et la majorité passe à 18 ans pour les femmes et les hommes.

1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel, Obligation de la mixité scolaire. Autorisation de l’IVG, alors qu’il était considéré comme un

crime d’Etat depuis 1942

1980 : Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française.

1991 : Édith cresson première femme 1ère ministre

1992 : Loi sanctionnant le harcèlement sexuel dans les relations de travail.

2004 : Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes

2006 :Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage

2013 : La loi interdisant le port du pantalon pour les femmes est enfin levée !

Loi cadre contre les violences déposée au Parlement par les députés communistes

2014 : Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

2017 : Proposition de loi des députés communistes passant le congé maternité de 16 à 18 semaines, soit la durée recommandée par

l’Organisation internationale du travail.

2019 : Proposition de loi des députés communistes visant à allonger le délai légal de l'IVG

Quelques chiffres 2019 - 2020

- Les femmes gagnent 24% de moins que les hommes.

- Le temps journalier consacré au travail domestique s’élève à 2h24 pour les hommes contre à 3h52 pour les femmes.

- Les familles monoparentales sont essentiellement composées par les femmes.

- De nos jours, les femmes ont en moyenne une retraite 42% inférieure à celle des hommes.

- Les femmes sont les premières à subir les temps partiels imposés et les horaires de travail décalées.

Quelques propositions du PCF :

Pour le partage des pouvoirs

• Créer un ministère de plein droit avec un budget dédié

• Modifier l’article 1er de la Constitution : «la loi garantit (et non plus favorise) l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats

électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».

• Rendre inéligible un élu convaincu de violences sexistes et/ou sexuelles.

• Lutter contre le harcèlement de rue

Pour la fin des violences faites aux femmes : une loi-cadre

• Faire progresser les droits des victimes et interdire la correctionnalisation des infractions à caractère sexiste et/ou sexuel de nature criminelle

• Mettre en oeuvre une politique de prévention et des campagnes publiques d’information et de sensibilisation.

• Garantir la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences.

• Mettre en place des observatoires départementaux de lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour l’éducation à l’égalité de la crèche à l’université

• Déconstruire les stéréotypes sur le genre dans tout le cursus scolaire

• Lutter contre les inégalités de genre dans la réussite scolaire

• Accompagner l’orientation des élèves et des étudiant-e-s en finir avec les événements associatifs et/ou culturels sexistes à l'université.

Pour l’égalité professionnelle

• Garantir l’égalité salariale et revaloriser tous les métiers féminisés

• Lutter contre les temps partiels et augmenter les retraites

• Lutter contre les violences sexistes au travail

• Créer un service public de la petite enfance de la naissance à 5 ans

Droit à disposer de son corps

• Inscrire dans la constitution le droit à l'IVG comme droit fondamental des femmes, avec moyens associés.

• Garantir l’accès à la contraception libre, gratuit sous toutes ses formes

• Interdire formellement la GPA et ce au niveau international.

• La loi pour l’abolition de la prostitution doit être accompagnée par des moyens plus importants.

• L’identité de genre doit être protégée comme l’identité sexuelle

• Le changement d’état civil des personnes trans doit être libre et gratuit.

• Révision du code de la famille à l’aune de l’égalité de genre.

