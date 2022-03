« En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées » : ce slogan d’une officine officielle date de 1974. C’était sous Giscard. Aujourd’hui, sous Macron, alors qu’on voit les banques qui tripotent les prix du gaz, du pétrole, du blé, on a envie d’écrire : « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des traders. »

Gérard Streiff