Est-ce que quelqu’un pourrait contacter le ministre Darmanin pour lui dire de prévenir les policiers du 16e arrondissement que Valery Giscard d’Estaing n’est plus ! Les ex chefs de l’État en effet ont droit (est-ce bien normal ? ça, c’est une autre affaire) à une protection permanente des forces de l’ordre. Mais cette règle (cette loi ? cet arrangement ? cette magouille ?) vaut pour les ex VIVANTS. Valery Giscard d’Estaing est décédé, début décembre. Or les flics, nous annonce la presse ce mardi, continuent de monter la garde devant son bureau rue de Bénouville (en tout cas ils étaient encore de faction le 8 mars dernier). Il faudrait donc qu’on les informe, officiellement, que l’ex est parti. En plus, le ministre devrait apprécier, lui qui est toujours à se plaindre de manquer d’agents à mettre ici ou là.

Gérard Streiff