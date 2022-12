Expulsion de Salah Hamouri : Un aveu d’échec de la diplomatie française !

Ce dimanche matin, les autorités israéliennes ont expulsé Salah Hamouri vers la France. L’avocat franco-palestinien était jusqu’alors détenu en prison sans accusation depuis plusieurs mois en Israël. Cette expulsion a lieu après des années d’acharnement sur l’avocat : plusieurs passages en prison, acharnement sur sa famille, surveillance, saccage de son lieu de travail. Salah Hamouri est attaqué, car il est militant des droits humains en Palestine. À travers lui, c’est l’association dans laquelle il travaille, Addameer qui intervient en soutien juridique des prisonniers politiques qui est attaquée.

Cette expulsion crée un précédent immensément dangereux. Jérusalem-Est, territoire palestinien, est annexé par l’État israélien. Les Palestiniens de Jérusalem-Est n’ont pas de carte d’identité, mais des cartes de résidents distribuées par l’occupant. En retirant sa carte de résident à Salah Hamouri et en l’expulsant directement, Israël se permet aujourd’hui de dire qui est palestinien ou pas. Demain, l’État israélien pourrait expulser de ses terres tout Palestinien qui se mobilise contre la colonisation.

Cette expulsion participe à la stratégie israélienne d’élimination de toute présence palestinienne sur les territoires qu’elle convoite. Il s’agit d’une attaque envers tous les Palestiniens et Palestiniennes, les militants et militantes de la paix et du droit international.

Alors que l’État français était alerté de la menace d’expulsion qui pesait sur un compatriote, le ministère des Affaires étrangères ne l’a pas empêché. Depuis plusieurs années la diplomatie française dit « suivre le dossier de M. Hamouri » sans que cet acharnement ne cesse. Il s’agit d’un aveu d’échec qui atteint son paroxysme aujourd’hui. Il est temps que le gouvernement agisse réellement en défense d’un de ses compatriotes, mais aussi du droit international. L’impunité de l’État israélien doit cesser. La France ne peut pas collaborer militairement et politiquement avec une puissance d’extrême droite qui colonise et se rend coupable de crimes de guerre.

Le MJCF réaffirme toute sa solidarité avec Salah Hamouri et sa famille.

Dans l’immédiat, le Mouvement jeunes communistes de France exige que le ministère des Affaires étrangères reçoive sans tarder Salah Hamouri pour lui apporter son soutien.

Le MJCF demande à la diplomatie française de mettre tout en œuvre pour permettre à Salah Hamouri de retourner vivre en paix avec sa famille sur ses terres en Palestine.

La France doit enfin reconnaître la Palestine comme un État libre et indépendant, dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.