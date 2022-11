Fête des Allobroges

Les 5 et 6 novembre à Chambéry aura lieu la Fête des Allobroges, mais c’est quoi ? C’est la fête du journal départemental des communistes de Savoie, du nom du peuple celte d’autrefois et de l’hymne savoyard «La liberté», autrement appelé «Le chant des Allobroges».

Si le journal existe depuis la Libération, ce n’est qu’au début des années 60 que les communistes savoyard·e·s organisent une fête, et dans les années 80 qu’elle prend le nom du journal pour le promouvoir et dynamiser sa vente, comme la Fête de l’Humanité pour le quotidien l’Humanité. À une échelle certes beaucoup plus petite, mais tout aussi engagée, et sur un territoire où l’extrême droite a repris ses aises depuis des années...

Transports : les communistes de la Savoie en appellent à la solidarité entre communistes !

C’est d’ailleurs avec «aisance» que des nazis sont venus dégrader nos locaux il y a quelques jours et tirer aux plombs dans nos fenêtres... Si certains y ont vu des rigolos incapables de dessiner correctement une croix gammée, c’est une erreur ; ceci était la signature d’un groupe œuvrant sous les «valeurs» d’un mouvement nazi suédois, le «NSF». Pas des rigolos du tout, et pour les avoir finalement rencontrés en marge de la marche des fiertés, leur «aisance» nous fait craindre un retour en force des groupes violents d’extrême droite dans notre département.

Le besoin de communistes en force, disposant d’un outil antifasciste fort, comme Les Allobroges savoyards, est plus que nécessaire. Il est donc primordial pour nous de réussir le défi de faire une belle fête les 5 et 6 novembre prochain à l’espace du Scarabée à Chambéry. Si nous mettons tout en œuvre pour en faire une réussite, la vente de vignettes est compliquée de par l’actualité, notamment celle qui limite grandement nos déplacements dans un département en manque de transports en commun de qualité sur tout le territoire. C’est pourquoi nous en appelons à la solidarité entre communistes.

Bien entendu, vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à venir, mais si vous ne pouvez venir et que vous souhaitez nous soutenir, alors n’hésitez pas à passer sur notre billetterie en ligne. Nous avons un tarif réduit à 10,99 €, ou encore au prix normal de 22 €. Si vous n’êtes pas loin de chez nous, vous pouvez aussi prendre des bons de soutien pour 18 € auprès des militantes et militants savoyards, ou encore envoyer un chèque à notre fédération : 326, avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry.

En vous remerciant par avance, et en espérant vous voir nombreuses et nombreux les 5 et 6 novembre prochains à Chambéry, nous vous saluons chaleureusement camarades !

Gwenn Herbin

Notre billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/fete-des-allobroges-2022

Le site de la Fête : https://www.fetedesallobroges.com/