Georges Floyd / Condamnation de Derek Chauvin : le PCF salue un verdict historique

Après trois semaines de procès , les jurés ont reconnu l’ancien officier de police de Minneapolis coupable du meurtre de Georges Floyd .

Le puissant mouvement populaire provoqué par la mort de Georges Floyd obtient là une victoire qui fera date. Il s’inscrivait dans le prolongement du combat contre le racisme structurel aux USA.

Le verdict prononcé ce 20 avril constitue un tournant dans l’histoire des États-Unis, comme l’a indiqué l’avocat Ben Crump, l’avocat de la famille. La justice a cette fois rompu avec l’impunité dont bénéficiaient traditionnellement les policiers impliqués dans des crimes racistes . Le combat ne saurait cependant s’arrêter au seul verdict d'un unique procès.

La mobilisation de la jeunesse et des antiracistes aux États-Unis a eu des répercussions importantes en France. Les comportements discriminatoires et les violences policières y ont soulevé un important mouvement en faveur de l’égalité des droits, du respect de chacune et chacun, de la justice.

Le Parti communiste français se félicite de l’importante victoire qui vient d’être remportée contre le racisme et les violences policières aux USA . En France, il continuera à œuvrer pour une République respectant toutes ses citoyennes et tous ses citoyens, quels qu'en soient leurs origine, couleur de peau, religion, genre ou orientation sexuelle.