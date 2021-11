Gérard Araud fut longtemps le représentant de la France aux Nations unies puis ambassadeur de France en Israël et aux USA. Cet ancien diplomate, à présent à la retraite, a cette particularité : il est le conseiller de la société d’espionnage israélienne Pegasus, qui s’intéresse de près à l’Humanité et à notre camarade Rosa Moussaoui. On a appris ces jours-ci qu’Araud était l’objet d’un signalement auprès de la procureure de Paris « pour intelligence avec une puissance étrangère ». On est impatient de connaître la suite de l’histoire.

Gérard Streiff